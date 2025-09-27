Глава Миссии организации по поддержке в стране Ханна Тетте подчеркнула, что считает важным стремиться к этому, потому что общенациональные выборы помогут сформировать единое правительство

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Провести общенациональные выборы в Ливии будет возможно в течение 12-18 месяцев при реализации дорожной карты ООН по решению ливийского кризиса. Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС.

"Не сегодня, но если нам удастся успешно реализовать дорожную карту, то, как я уже говорила на брифинге в Совете Безопасности 21 августа, это станет возможным в течение 12-18 месяцев", - ответила она на вопрос о том, возможно ли проведение выборов в стране в ближайшее время.

Тетте подчеркнула, что считает важным стремиться к этому, потому что "общенациональные выборы помогут сформировать единое правительство, обладающее легитимностью". "А это крайне важно для того, чтобы это правительство смогло выступать как сильный политический фактор - как в плане перестройки институтов страны внутри, так и на международной арене", - добавила она.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой - находится в Триполи. Второе - под руководством Усамы Хаммада - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.

