В ООН рассчитывают, что США будут координировать с организацией шаги по Ливии

Это позволит прийти к значимому и устойчивому политическому урегулированию, отметила спецпредставитель генерального секретаря всемирной структуры Ханна Тетте

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС выразила надежду, что США будут координировать с организацией шаги по Ливии.

"Пока что, после того как мы представили дорожную карту, а США как член Совета Безопасности поддержали ее через согласованное заявление, я хотела бы думать, что все, что Соединенные Штаты намерены делать в Ливии, они будут осуществлять во взаимодействии с МООНПЛ. Это позволит нам вместе достичь ключевых целей дорожной карты и прийти к значимому и устойчивому политическому урегулированию", - отметила она.

По словам Тетте, МООНПЛ также готова сотрудничать с Россией, с другими членами СБ и государствами - участниками Берлинского процесса, чтобы продвигаться по дорожной карте. "Мы, разумеется, открыты для сотрудничества и с США", - добавила глава миссии.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:30 мск.