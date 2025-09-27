Глава МООНПЛ Ханна Тетте назвала Россию не только важным международным игроком, но и государством, оказывающим значительное влияние на политическое руководство Ливии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия имеет значимое влияние на политическое руководство Ливии и играет важную роль в урегулировании внутреннего кризиса в стране. Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС.

Она поделилась, что в середине сентября прибыла с визитом в Москву на консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым по ситуации в Ливии. "Россия как член пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также страна, имевшая на протяжении десятилетий присутствие в Ливии и связи с этой страной, является не только важным международным игроком, но и государством, оказывающим значительное влияние на политическое руководство Ливии", - сказала Тетте.

"Я приехала в Москву также для того, чтобы заручиться поддержкой РФ в Совете Безопасности и как влиятельного государства в содействии реализации дорожной карты, которую я представила СБ 21 августа и которая впоследствии была одобрена его членами в заявлении для прессы, включая, разумеется, и Россию", - добавила спецпредставитель генсека ООН.

Она заметила, что отдельные члены Совета Безопасности и отдельные государства "оказывают значительное влияние на ливийских политических деятелей". "Убедить их сотрудничать с МООНПЛ как с коллективным представителем всех этих государств для воссоединения институтов и правительства, чтобы создать более эффективную систему управления страной, очень важно для того, чтобы Ливия смогла восстановиться, особенно после событий последних 14 лет. У нас была возможность откровенно обменяться оценками нынешней ситуации в стране [с представителями РФ]", - указала Тетте.