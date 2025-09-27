ООН: отсутствие решения по Ливии может привести к новому кризису в Средиземноморье

Вопреки появившейся в СМИ информации, власти восточной Ливии приветствовали дорожную карту и ее брифинг в Совете Безопасности ООН, отметила специальный представитель генерального секретаря организации по стране Ханна Тетте

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отсутствие взаимодействия международного сообщества в попытке найти пути урегулирования ситуации в Ливии может привести к новому кризису в Средиземноморском регионе и других африканских странах. Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС.

Летом 2025 года было проведено первое с 2011-го заседание Совета мира и безопасности Африканского союза на высшем уровне по ливийскому вопросу, где Тетте выступила с заявлениями по ситуации в стране. На основе консультаций с населением миссия ООН предложила дорожную карту, в адрес которой впоследствии прозвучала критика - вплоть до призывов закрыть офис ООН в Ливии.

"Многие внутри Ливии полагают, что, возможно, сохранение статус-кво - это наилучшее, на что может рассчитывать страна, - указала она. - Однако я считаю, что если международное сообщество не будет взаимодействовать с Ливией и ситуация приведет к ее фактическому распаду или разделению на разные автономные регионы, то это создаст проблемы не только для самой Ливии, но и для более широкого Африканского и Средиземноморского регионов".

Комментируя критические заявления, Тетте уточнила, что, вопреки появившейся в СМИ информации, власти восточной Ливии приветствовали дорожную карту и ее брифинг в Совете Безопасности ООН.

"Та критика, о которой вы говорите, прозвучала еще в июне, в другом контексте. С тех пор мы активно взаимодействуем с ними, и 8 сентября у меня состоялась позитивная встреча командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром и его заместителем Саддамом Хафтаром, - отметила она. - Оба они заверили меня в своей готовности содействовать успешной реализации дорожной карты МООНПЛ".

Стремление к цели

Спецпредставитель генсека ООН по Ливии обратила внимание на распространенное в обществе мнение о недостижимости поставленной цели, так как Всемирная организация "уже около 14 лет занимается Ливией, но различные усилия по построению государственности не дали желаемого результата".

"Но это не значит, что мы должны перестать пытаться. Нужно также задуматься, что произойдет, если мы этого не будем делать, - заметила Тетте. - Многие политические игроки в Ливии - как на востоке, так и на западе - считают, что оставить ситуацию как есть, возможно, правильный путь. Однако все снова упирается в вопрос о последствиях разделенности ливийских институтов: для самой страны, для ее способности эффективно использовать собственные ресурсы, для способности справляться с проблемами безопасности и обеспечивать лучшее качество жизни для своих граждан".

По ее мнению, сильная Ливия является крайне важным фактором для решения многих актуальных проблем, "будь то нелегальная миграция, торговля людьми или распространение терроризма". "Поэтому оставлять существующие институты управления Ливии в нынешнем состоянии, не прилагая усилий к их объединению и укреплению, и полагать, что это лучший путь вперед, на мой взгляд, недальновидно, потому что такой подход не учитывает возможные более широкие последствия", - добавила спецпредставитель генсека ООН.

Тетте также выразила уверенность в том, что важно провести более объективный анализ всей проделанной работы в отношении стабилизации внутриполитической ситуации в Ливии, чтобы понять, "что сработало, что нет и почему". "И учесть эти уроки, чтобы не повторять прежних ошибок, если мы хотим сейчас реализовать дорожную карту, которая приведет нас к выборам и позитивным результатам", - констатировала она.

О ситуации в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой - находится в Триполи. Второе - под руководством Усамы Хаммада - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.