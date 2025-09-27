Глава МВД ФРГ заявил о "роях" неопознанных беспилотников над севером Германии

Александер Добриндт заявил о росте числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт утверждает, что в земле Шлезвиг-Гольштейн ночью 26 сентября "были замечены рои дронов". С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Берлине.

"До сих пор такого обычно не случалось", - отметил министр. "Существует угроза, которую можно оценивать как высокую", - сказал он. В то же время Добриндт отметил, что пока речь идет скорее об "абстрактной" угрозе. "Тем не менее это нечто, к чему мы вынуждены отнестись серьезно, поскольку очень быстро из этого может возникнуть опасность", - добавил он.

Министр заявил о росте числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.

26 сентября власти земли Шлезвиг-Гольштейн заявили, что в регионе были замечены несколько беспилотников.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.