Жители Приднестровья рассказали, что после проверки удостоверений личности проехали переправу без проблем

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Один из самых крупных мостов на Днестре между городами Рыбница (Приднестровье) и Резина (Молдавия), частично закрытый на ремонт в день проходящих в парламентских выборов в Молдавии, работает в нормальном режиме, передает корреспондент ТАСС.

С приднестровской стороны на мосту расположен пост милиции, с молдавской - полиция, которая проверяет документы. Жители Приднестровья, направлявшиеся в Молдавию, рассказали, что после проверки удостоверений личности проехали мост без проблем.

Ранее власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр, а также сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в три раза, до 12. Затем четыре из них перенесли вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. На прошедших осенью 2024 года выборах президента Молдавии участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между Резиной и Рыбницей.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая ПДС может не сохранить контроль над парламентом. Ее главными оппонентами выступают Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы".

Выборы завершатся в 21:00 (совпадает с мск). Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные результаты выборов будут объявлены ЦИК уже через пару часов после окончания голосования. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.