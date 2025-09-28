В ЦИК республики сообщили, что без судебного постановления ее нельзя исключать из бюллетеней

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Великая Молдова", которую накануне отстранила от парламентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сохраняет участие в выборах до решения суда. Об этом сообщил журналистам вице-председатель ЦИКа Павел Постикэ.

"Партия «Великая Молдова» остается в бюллетенях для голосования до решения суда. Без этого постановления ее нельзя исключать", - сказал представитель ЦИКа.

Ожидается, что Апелляционная палата Кишинева рассмотрит этот вопрос 28 сентября.

Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании партии. Руководитель партии Виктория Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности. В августе ЦИК уже пытался отстранить эту партию от выборов, однако "Великая Молдова" смогла оспорить это решение в Высшей судебной палате.

26 сентября по обвинению в незаконном финансировании также отстранили партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом 2025 года в закон о партиях были внесены поправки.