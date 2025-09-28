Президент республики не исключила аннулирование их результатов

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что результаты нынешних парламентских выборов могут быть аннулированы из-за обвинений во вмешательствах в избирательный процесс.

"Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе", - сказала Санду после посещения избирательного участка, отвечая на вопрос журналиста о рисках аннулирования результатов выборов из-за якобы российского вмешательства. На этой неделе ЦИК отстранил от выборов партии "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова", которые были обвинены в нарушениях при финансировании. Решение по партии "Великая Молдова" должен еще одобрить суд.

Ранее Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров назвал текущую избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми сталкивался. Он обратил внимание на "абсолютно бездоказательные обвинения" первых лиц республики в адрес России. Озеров также подчеркнул, что недопуск властями ряда иностранных наблюдателей, в том числе из России, на выборы ставит под сомнение их корректность.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.

Выборы завершатся в 21:00 (совпадает с мск). Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные результаты выборов будут объявлены ЦИК уже через пару часов после окончания голосования. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.