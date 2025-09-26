Посол РФ назвал избирательную кампанию в Молдавии одной из самых грязных

Дипломата удивила молдавская кампания по степени лжи, наветов и передергивания фактов

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров назвал текущую избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми он сталкивался.

"Скажу честно, более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, в таких, которые длительное время считались образцами демократии, в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать. Там тоже, конечно, бывали выпады, очень такие грязные. Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила", - сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.