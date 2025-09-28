Президент Белоруссии считает непродуманными и глупыми заявления альянса о планах сбивать российские или белорусские самолеты

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, коснувшись угроз НАТО сбивать российские или белорусские самолеты, что реакция последует незамедлительно.

"Ответ прилетит мгновенно", - сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Таким образом лидер республики прокомментировал соответствующие заявления со стороны Североатлантического альянса.

Лукашенко считает глупыми и непродуманными заявления НАТО о намерении сбивать российские самолеты. В связи с этим он напомнил, как по-соседски поступила недавно белорусская сторона в отношении Польши, предупредив о пролете беспилотников.

"Когда к ним полетели не то 9, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить над территорией Беларуси, мы им сообщили: "Ребята, смотрите!" А если бы не сообщили? Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты, вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.