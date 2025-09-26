Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ

Пресс-секретарь президента России назвал беспочвенными обвинения страны в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство альянса, являются безответственными, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, сообщившего о том, что дипломаты из Великобритании, Германии и Франции провели встречу с российскими официальными лицами, на которой выразили протест против того, что они назвали нарушениями воздушного пространства в Польше и Эстонии, а также предупредили о готовности сбивать российские самолеты.

"Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Пескова также попросили прокомментировать утверждения Bloomberg о том, что на закрытой встрече российские представители якобы признали нарушение воздушного пространства западных стран и назвали это ответом на удары по Крыму. "Спросите у Bloomberg, откуда у них такая информация", - отреагировал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября 3 самолета МиГ-31 вторглись в воздушное пространство государства.

В МО РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в военном ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны России. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в ведомстве.