На Украине в базу "Миротворца" внесли детей из России двух и трех лет

Несовершеннолетние россияне оказались в списке экстремистского сайта за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и покушение на территориальную целостность и украинский суверенитет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик из России попали в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные двух детей 2023 и 2022 года рождения внесены в базу за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Вместе с ними по тем же "обвинениям" в базу попали еще две девочки 5 и 13 лет.

Ранее в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.