Король Иордании: уровень консенсуса по плану Трампа в отношении Газы высокий

ТУНИС, 28 сентября. /ТАСС/. Иордания вместе с другими арабскими странами работает над деталями выдвинутой президентом США Дональдом Трампом инициативы по урегулированию ситуации в секторе Газа, в значительной степени достигнут консенсус. Об этом заявил иорданский король Абдалла II, выступая в Аммане на встрече с бывшими премьер-министрами по итогам его визита в Нью-Йорк. Слова монарха приводит его канцелярия.

"Король отметил, что Иордания в координации со своими арабскими братьями и партнерами работает над деталями всеобъемлющего плана по Газе, представленного президентом США Дональдом Трампом арабским и мусульманским лидерам, подчеркнув, что в значительной степени достигнут консенсус", - говорится в заявлении канцелярии. Абдалла II также указал на "совпадение взглядов с дружественными странами на события в регионе, в частности, по палестинскому вопросу и ситуации в секторе Газа".

23 сентября Трамп встретился с представителями Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, с которыми обсудил перспективы урегулирования конфликта в Газе. По данным британской газеты Financial Times, президент США дома изложил новый план. Он предусматривает размещение в анклаве международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, после завершения конфликта. Как отметило издание, план включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

26 сентября Трамп заявил журналистам, что "сделка по Газе, похоже, достигнута", однако не раскрыл деталей соглашения и не обозначил сроков его реализации. Израильские власти пока публично это не комментировали. 29 сентября президент США намерен встретиться с премьером Израиля, чье правительство настаивает на продолжении военных действий до полного уничтожения ХАМАС.