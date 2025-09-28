Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом удары по Катару

Израильский премьер назвал атаку оправданной, подчеркнув, что она была направлена на борьбу с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Израиль настаивает на том, что его удар по Катару с целью ликвидации руководства радикального палестинского движения ХАМАС был оправдан. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщив, что вопрос возможности нанесения новых ударов по катарской территории он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

"Я собираюсь говорить об этом с президентом Трампом. Мне бы больше хотелось это сделать там, чем здесь", - сказал он, комментируя заявление Трампа о том, что Израиль не будет предпринимать новых атак в отношении Катара.

Нетаньяху выразил уверенность в том, что, несмотря на недовольство арабских стран после ударов по Дохе, соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ останутся в силе. Саму атаку он вновь назвал оправданной, подчеркнув, что она была направлена на борьбу с терроризмом, и сравнив этот шаг с операцией США по ликвидации главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году. При этом Нетаньяху не стал комментировать тот факт, что заявленная цель ликвидации лидеров ХАМАС не была достигнута.

"Я думаю, что США и любая другая уважающая страна не даст прохода террористам. И, конечно, мы атаковали не Катар, так же как вы [США] атаковали не Пакистан. Когда вы ликвидировали бен Ладена, вы атаковали бен Ладена, а не Пакистан. Но все это будет улажено, потому что нашей целью был ХАМАС и ничего более. Я думаю, мы сможем прийти к соглашению по этому вопросу. В любом случае, думаю, это вопрос здравого смысла. Все это понимают", - убежден израильский премьер.

9 сентября Израиль нанес удары по членам ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились.

Нетаньяху заявил, что еврейское государство разрабатывало и проводило эту операцию самостоятельно и берет на себя всю ответственность за случившееся. Ранее Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заверил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару.