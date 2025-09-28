Стубб заявил, что Европа не ведет войну с Россией

Президент Финляндии призвал страны ЕС сохранять спокойствие при принятии решений об уничтожении неопознанных целей в своем воздушном пространстве

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, страны Запада не "находятся в состоянии войны с Россией", призвав власти в ЕС сохранять спокойствие, когда они принимают решение об уничтожении неопознанных целей в своем воздушном пространстве.

"Вот что нужно делать в таких ситуациях. <...> Во-первых, мы должны сохранять спокойствие. Это финский способ ведения дел. И, во-вторых, мы должны убедиться, что <...> мы выстраиваем защиту, чтобы этого не повторялось. Ключевой момент - не стоит реагировать слишком остро", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.

Президент Финляндии также заявил, что его страна не будет сбивать воздушные цели, подчеркнув, что для таких случаев есть "специальный протокол". По его словам, такие решения может принять только командование ВВС после ряда проверок.

Об инцидентах с БПЛА в Дании

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии аэропорта. Позднее агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но перенаправил как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в городе Ольборг в Дании временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.