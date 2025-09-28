Экс-премьер Молдавии Тарлев: власти страны не допускали наблюдателей на выборы

Кишинев хочет скрыть фальсификации и провокации, заявил лидер партии "Будущее Молдовы"

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии ограничили допуск международных наблюдателей и журналистов на парламентские выборы, чтобы скрыть фальсификации и провокации. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, формирование которого входит в Патриотический блок вместе с Партией социалистов и Партией коммунистов.

"Ограничив допуск журналистов и наблюдателей на выборы, власти пытаются скрыть фальсификации и провокации, которые, в частности, были организованы против избирателей из Приднестровья. Это постыдный факт, который не соответствует демократическим нормам международного права, и нашим национальным молдавским традициям гостеприимства. Также вызывает много вопросов и отказ социологам проводить экзитпол. Ведь опрос на выходе является одним из элементов демократии. Мы прошли через самую грязную кампанию в истории страны. Но эти испытания сделали нас сильнее. Народ Молдовы сам решает свое будущее - и никто не имеет права диктовать нам волю извне", - сказал Тарлев.

Патриотический блок выступил с заявлением, в котором осудил провокации на избирательных участках для жителей Приднестровья с целью помешать им участвовать в выборах в парламент. Его авторы напомнили, что подобные действия правящей Партии действия и солидарности были отмечены в 2020, 2021, 2024 годах, когда власти использовали фальшивые сообщения о минировании и административное давление, чтобы снизить явку на участках, где им не выгоден голос избирателя.

Патриотический блок потребовал от властей немедленно обеспечить безопасность избирательных участков и не допустить повторения саботажа выборов 2021 года, а также привлечь к ответственности виновников.

Избирательные участки для приднестровцев на парламентских выборах в Молдавии неоднократно прерывали работу после звонков неизвестных о минировании. Также на мостах через Днестр молдавская полиция создавала препятствия для передвижения жителей Приднестровья. В связи с этим МИД непризнанной республики обратился за помощью к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим посредникам на переговорах по урегулированию конфликта с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы снять все искусственные ограничения со стороны Кишинева и реально обеспечить права и свободы жителям Приднестровья.