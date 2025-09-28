Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершилось, явка составила 52%, превысив минимальный порог в 33,3%, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися.

Наблюдатели и участники выборов заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования, однако власти Молдавии посчитали их незначительными.

ТАСС собрал основное о том, как проходили выборы.

Ход голосования и основные участники

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, участки на территории республики закрылись в 21:00 (совпадает с московским). Голосование продолжится в некоторых западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

По данным ЦИК на 21:00, явка составила 52%, превысив порог в 33,3%, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) президента Майи Санду может не сохранить контроль над парламентом.

Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева.

Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.

Апелляционная палата Молдавии оставила в силе решение ЦИК о снятии с выборов в парламент партии "Великая Молдова", сообщила журналистам ее лидер Виктория Фуртунэ, призвав избирателей не голосовать за ее партию на выборах, так как их голоса будут аннулированы и перераспределены в пользу правящей ПДС.

26 сентября по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена от участия в выборах партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.

Сообщения о нарушениях

Молдавская правозащитная организация Promo-Lex сообщила, что зарегистрировала 247 нарушений на проходящих выборах в парламент. Среди нарушений - подвоз избирателей к участкам, видеосъемка на них.

Молдавские СМИ зафиксировали случаи многократного голосования на участках в Вероне на севере Италии, где "в течение дня появлялась одна и та же группа лиц", - говорится в сообщении.

Наблюдатели и правоохранительные органы в течение дня также сообщали о таких нарушениях, как организованный подвоз избирателей, незаконная агитация и попытки подкупа избирателей. Однако представители Центральной избирательной комиссии назвали все эти инциденты незначительными, а также предпочитали не замечать ситуацию на избирательных участках для приднестровцев.

Власти Молдавии запугивают граждан возможными беспорядками со стороны оппозиции, так как боятся ответственности за провокации и фальсификации, допущенные в ходе выборов в парламент, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Бывший премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что власти Молдавии ограничили допуск международных наблюдателей и журналистов на парламентские выборы, чтобы скрыть фальсификации и провокации. По его словам, прошедшие выборы стали "самой грязной кампанией в истории страны".

Препятствия для голосования жителей Приднестровья

Количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами было сокращено в три раза по сравнению с предыдущими выборами, до 12, затем 4 из них были перенесены вглубь страны.

В течение дня из Приднестровья поступала информация сначала о блокировании дорог, затем об усиленных проверках со стороны полиции, что провоцировало длинные очереди из автомобилей.

К вечеру полиция Молдавии сообщила о закрытии нескольких мостов, а также избирательных участков для приднестровцев вдоль Днестра после анонимных угроз о минировании зданий и сооружений.

Делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией обвинила Кишинев в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта и игнорировании обращений.

МИД Приднестровья выразил Молдавии "решительный протест" в связи с блокированием "по надуманным предлогам" переходов через Днестр с самого утра, а также обратился за помощью к посредникам на переговорах от ОБСЕ, России и Украины.

Патриотический блок выступил с заявлением, в котором осудил провокации на избирательных участках для жителей Приднестровья с целью помешать им участвовать в выборах в парламент.

Что заявили власти Молдавии