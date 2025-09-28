Партия действия и солидарности набрала 40,19% голосов

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. ЦИК Молдавии заявляет, что после обработки 30% протоколов на парламентских выборах лидирует учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности с 40,19% голосов. Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, получает 31,29%.

В парламент также проходят проевропейская партия "Демократия дома" (7,31%) и "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым (6,67%). Кроме того, избирательный порог преодолел блок проевропейских партий "Альтернатива" (7,43%). В него вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева.

