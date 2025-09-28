Несмотря на просьбы ее представителей, Молдавия открыла в России только два избирательных участка

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Количество проголосовавших в РФ на выборах парламента Молдавии составило лишь 4 204 человека, по данным молдавского ЦИК на 21:45 мск.

При этом численность молдавской диаспоры в России составляет более 300 тыс. человек. Несмотря на просьбы ее представителей, власти Молдавии открыли в РФ лишь два избирательных участка.

Подсчет голосов продолжается, окончательное число проголосовавших может увеличится, однако незначительно.

При этом всего за рубежом проголосовало более 270 тыс. человек.