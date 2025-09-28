28 сентября, 22:17
Ближневосточный конфликт

Трамп хочет согласовать детали сделки по Газе с Нетаньяху 29 сентября

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Президент США сообщил, что получил "очень хороший ответ" относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что детали сделки об урегулировании в секторе Газа будут согласованы на его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 29 сентября. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

Трамп заверил, что "все хотят заключить сделку". Он сообщил, что получил "очень хороший ответ" относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

Американский лидер ранее в интервью журналистам портала Axios сообщил, что консультации об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже "на завершающей стадии", что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп написал в Truth Social: "У нас есть реальный шанс добиться на Ближнем Востоке чего-то великого. Впервые все настроены на что-то особое. Мы этого добьемся". В последние дни Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. 

