Экс-президент республики Игорь Додон отметил, что оппозиция может объединить усилия и сформировать парламентское большинство

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Лидеры Патриотического блока заявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии и пикетируют здание Центральной избирательной комиссии с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов выборов, передает корреспондент ТАСС.

"Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство", - сказал перед собравшимися руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон.

"Мы пришли, чтобы дать понять Центральной избирательной комиссии, что мы не допустим махинаций с голосами", - отметил он.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 75% протоколов, ПДС получает 44%, оппозиционные партии получают остальные голоса. Главная оппозиционная сила - Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, - получает 27%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 8%, у проевропейской партии "Демократия дома" 6%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6%.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. В "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.