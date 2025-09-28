Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

Президент США также подтвердил, что примет участие в мероприятии

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая 30 сентября встреча в штате Вирджиния военного министра страны Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.

"Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твердыми, умными и сострадательными", - сказал американский лидер в интервью агентству Reuters, подтвердив, что также примет участие во встрече. "В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это", - добавил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Как уточнили собеседники издания, даже ключевые военачальники не знают, "какова причина встречи". Как подчеркивалось в публикации, этот шаг министра "вызвал смятение и тревогу" в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку ряд ключевых сотрудников Пентагона. Как отмечал один из источников, "люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает".

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в министерстве "царит тотальный хаос", вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями.