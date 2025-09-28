ЦИК Молдавии: оппозиционный блок поддержали 82% избирателей Гагаузской автономии

Партия действия и солидарности, учрежденная президентом республики Майей Санду, набрала 3,27% голосов

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный Патриотический блок поддержали на парламентских выборах 82% избирателей Гагаузской автономии Молдавии. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 89% протоколов в автономии.

На втором месте в регионе блок проевропейских партий "Альтернатива", который получает 11%. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности получает всего 3,27%.

Патриотический блок выступает за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.