Партия действия и солидарности раздумывает над разными оправданиями и сценариями, выходящими на рамки закона, заявил бывший глава республики Игорь Додон

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Руководитель входящей в оппозиционный Патриотический блок Соцпартии Игорь Додон не исключил, что контролирующая правительство Партия действия и солидарности (ПДС) может не признать результаты парламентских выборов, так как теряет большинство в законодательном органе.

"ПДС в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов", - написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, этой ночью Патриотический блок внимательно проанализирует результаты выборов и выявленные нарушения. Днем они будут озвучены на митинге, к которому Додон призвал присоединиться другие оппозиционные партии.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 86% протоколов, ПДС получает 45%, Патриотический блок - 27%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 8%, у проевропейской партии "Демократия дома" 5%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6%.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. В "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.