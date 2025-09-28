Пророссийский блок лидирует в Гагаузии по итогам обработки 100% голосов

Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности набрала 3,19%

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку голосов на участках в Гагаузской автономии, там безусловным лидером стал пророссийский Патриотический блок.

Патриотический блок набрал 82,35% голосов, следом идет блок проевропейских партий "Альтернатива" с 11,47%, тройку замыкает учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности с 3,19%, следует из данных, опубликованных ЦИК.

Патриотический блок выступает за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдовы во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.