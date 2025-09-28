Правящая партия набрала 44,13% голосов, оппозиционные - 49,55%

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, опережают на парламентских выборах учрежденную президентом Майей Санду Партию действия и солидарности, следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 99,95% голосов в стране.

Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок - 28,26%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,21%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,73%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,55%.

Ранее лидеры Патриотического блока заявили о победе оппозиции на выборах в Молдавии и начали пикетировать здание Центральной избирательной комиссии с требованием не допускать фальсификаций при подведении их итогов выборов, передает корреспондент ТАСС. Руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон заявил собравшимся, что "Партия действия и солидарности проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла". По словам Додона, это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство.