Палестинское движение ХАМАС пока не дало согласие, сообщил журналист портала

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти США и Израиля очень близки к договоренностям по предложенному американским президентом Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа, однако радикальное палестинское движение ХАМАС пока не дало согласие. Об этом сообщил 28 сентября журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Американский чиновник высокого ранга сказал, что после переговоров между спецпосланником [президента США Стивеном] Уиткоффом и [зятем американского лидера Джаредом] Кушнером с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху США и Израиль очень близки к договоренностям относительно плана Трампа по прекращению войны в Газе. Как добавил чиновник, все еще требуется согласие ХАМАС", - написал Равид в X.

Трамп, как он заявил в интервью агентству Reuters ранее 28 сентября, рассчитывает на то, что детали сделки об урегулировании в секторе Газа будут согласованы на его встрече с Нетаньяху в Белом доме 29 сентября. Трамп заверил, что "все хотят заключить сделку". Он сообщил, что получил "очень хороший ответ" относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

В интервью журналистам портала Axios американский лидер сообщил, что консультации об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже "на завершающей стадии", что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

В последние дни Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.