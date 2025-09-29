Партия Санду может сохранить контроль в парламенте после распределения мандатов

По информации ЦИК, Партия действия и солидарности набрала 49,88% голосов и может получить 55 мандатов из 101

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может сохранить большинство в парламенте по итогам выборов 28 сентября после распределения депутатских мандатов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,12% протоколов.

Так, ПДС получила 49,88% голосов, Патриотический блок - 24,35%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8,01%, "Наша партия" - 6,23%, партия "Демократия дома" - 5,65%.

Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6, партия "Демократия дома" - 6. Однако окончательные результаты предстоит огласить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.