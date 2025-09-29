29 сентября, 07:50
Военная операция на Украине

Рютте рассчитывает, что конфликт на Украине закончится переговорами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Киев будет защищен после любого мирного соглашения или прекращения огня

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на мирное окончание конфликта через переговоры.

"В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", - приводятся слова Рютте на YouTube-канале альянса во время выступления 25 сентября в Военной академии США Вест-Пойнт.

Он отметил важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, потому что это "выигрышная комбинация".

3 сентября Рютте подтвердил, что НАТО как организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск. 

