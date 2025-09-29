Ynet: Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

По данным портала, пресс-конференция пройдет в зале, предназначенном для "исторических заявлений"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил портал Ynet.

Ранее канцелярия главы израильского кабмина проинформировала, что Нетаньяху вылетел в Вашингтон из Нью-Йорка, где он принимал участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как уточнили в ведомстве премьера, ожидается, что после завершения встречи лидеры двух стран выступят перед представителями прессы.

