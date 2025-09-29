Заместитель министра иностранных дел Ким Сон Ген заявил, что военные учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе Корейского полуострова "бьют все рекорды с точки зрения масштабов, периодичности и охвата"

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии в сфере безопасности может перерасти в "агрессивный военный блок". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Трехсторонняя система военно-технического сотрудничества между США, Республикой Корея и Японией, напрямую направленная против КНДР, может превратиться в агрессивный наступательный военный блок с ядерными элементами", - подчеркнул Ким Сон Ген. По его словам, военные учения США и их союзников в регионе Корейского полуострова "бьют все рекорды с точки зрения масштабов, периодичности и охвата".

"Нигде в мире больше нет такого места, где крупнейшее ядерное государство и его союзники проводят двусторонние и многосторонние учения практически круглогодично и даже симулируют применения ядерного оружия в отношении суверенного государства", - отметил замминистра. Он напомнил о недавно прошедших учениях Iron Mace, в ходе которых США и Южная Корея "отрабатывали процедуры нанесения ядерных ударов по КНДР".

В то же время Ким Сон Ген заявил, что мир на Корейском полуострове гарантирует ядерное оружие КНДР, которое сдерживает "желание противников спровоцировать войну". Южная Корея и США настаивают на оборонительном характере проходящих на Корейском полуострове учений.