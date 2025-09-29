По мнению президента США, на Западе "очень устали от того, что происходило на Ближнем Востоке на протяжении многих десятилетий"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал глупостью решение ряда западных стран признать Государство Палестина.

"Но люди хотят вернуться к миру. Они хотят вернуться к нормализации. В действительности несколько стран по глупости признали палестинское государство. Как вы знаете, некоторые наши европейские друзья, союзники, хорошие люди", - сказал американский лидер на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне. С точки зрения Трампа, на Западе "очень устали от того, что происходило [на Ближнем Востоке] на протяжении многих десятилетий".

При этом глава администрации США выразил полную уверенность в том, что Израиль стремится к миру. "Народ Израиля хочет этого. Он действительно хочет этого", - заявил Трамп.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.