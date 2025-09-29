Из публичных заявлений американского лидера Дональда Трампа радикалы делают вывод, что план носит произраильский характер, подчеркнул член политбюро движения Махмуд Мардави

КАИР, 29 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС пока не получило от американской стороны новых предложений о прекращении огня в секторе Газа. Однако из сведений, публикуемых в СМИ, радикалы делают вывод, что план президента США Дональда Трампа носит произраильский характер, подчеркнул член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави.

"Ни ХАМАС, ни иные палестинские фракции до сих пор официально не получили новое предложение США по Газе. Мы узнали о его существовании только после публичных заявлений [Трампа], однако из того, что мы видим, можно сделать вывод, что этот план крайне близок к израильской переговорной позиции", - приводит слова Мардави катарский телеканал Al Jazeera.