Приведенные сведения основаны на источниках, распространяющих слухи и дезинформацию, заявило внешнеполитическое ведомство страны

ХАРАРЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Мадагаскара выступило с опровержением ранее распространенной верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком информации о якобы 22 погибших в ходе волнений на Мадагаскаре. Эти данные основаны на слухах и дезинформации, сообщает портал actu.orange.

"Власти Мадагаскара заявляют, что никакие официальные данные не соответствуют этим подсчетам, - цитирует портал коммюнике МИД Мадагаскара. - Приведенные сведения основаны на источниках, распространяющих слухи и дезинформацию".

Правительство Мадагаскара мобилизовало силы правопорядка для восстановления безопасности и защиты людей и их собственности, отметил МИД. Свобода слова и собраний гарантированы малагасийской конституцией и международными соглашениями, но пользоваться ими следует, соблюдая общественный порядок.

Ранее Тюрк заявил, что как минимум 22 человека погибли и более 100 получили ранения в ходе массовых волнений на Мадагаскаре. При этом не было приведено никаких ссылок либо указаний на источники данных.

25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения с перерывами не стихают до сих пор. По данным властей, среди манифестантов немало вооруженных людей.

29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил в отставку премьер-министра Кристиана Нтсая и кабмин в полном составе.