Результаты голосования планируют оспорить, отметил лидер отстраненного от выборов блока "Победа"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер отстраненного от выборов в парламент Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что молдавская оппозиция в ближайшие дни представит план действий.

Как отметил политик, результаты выборов будут оспариваться. "Сегодня мы формируем некий план действий, который мы обсуждаем с коллегами, и я думаю, что в ближайшие дни мы его обнародуем. <...> Пока мы строим план, наша задача сейчас выстроить план, который, я надеюсь, в ближайшие день-два мы достроим и после этого сможем говорить о плане действий и о прогнозах", - сказал Шор в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, президент страны Майя Санду и ее окружение делают все по указке западных стран, поскольку их ничего не держит в Молдавии: все они покинут страну и будут работать за рубежом. "Она (Санду - прим. ТАСС) наемница. У нее, у действующего премьер-министра [Дорина Речана], у спикера парламента [Игоря Гросу], у них обеспечена будущая работа в западных институтах. У них у всех есть недвижимость за рубежом. У них есть все счета в зарубежных банках. Они очень четко исполняют заказы Запада в силу того, что они прекрасно понимают, что им туда ехать жить и работать. То есть они в Молдове - гастарбайтеры", - подчеркнул Шор, комментируя результаты выборов в парламент страны.

Выборы в Молдавии прошли 28 сентября. Согласно предварительным данным Центризбиркома, правящая ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6 мандатов. Окончательные результаты еще предстоит озвучить ЦИК.