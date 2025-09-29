Пришло время, чтобы ХАМАС приняло условия плана по урегулированию в Газе, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в радикальном палестинском движении ХАМАС произошли серьезные изменения после убийства нескольких представителей его руководства.

"Теперь пришло время для того, чтобы ХАМАС приняло условия, предусмотренные планом, который мы сегодня представили", - отметил Трамп, говоря об американском плане прекращения боевых действий в секторе Газа. "И это не то ХАМАС, с которым мы имели дело, поскольку, как я думаю, более 20 тыс. [человек] были убиты. Их руководство было убито уже трижды", - добавил Трамп выступая перед журналистами по завершении встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. "Так что взаимодействие идет с другими людьми, нежели с теми, с которыми мы имели дело в последние четыре года или пять лет", - добавил он.

Белый дом обнародовал незадолго до выхода Трампа и Нетаньяху к журналистам "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Американское правительство утверждает, что данная инициатива не направлена на аннексию или оккупацию Газы Израилем и принудительное переселение жителей анклава. Кроме того, в плане прямо провозглашается, что ХАМАС не вернется к власти в секторе Газа.

Анонсированная пресс-конференция Трампа и Нетаньяху не состоялась, поскольку лидеры не стали отвечать на вопросы по инициативе американской стороны. Президент и премьер ограничились тем, что зачитали развернутые вступительные слова.