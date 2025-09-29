Стармер приветствовал план Трампа по урегулированию конфликта в Газе

Премьер-министр Великобритании призвал все стороны объединиться, чтобы положить конец конфликту

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Великобритания приветствует план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа и призывает радикальное палестинское движение ХАМАС принять его. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

"Новая инициатива США по прекращению войны в Газе всячески приветствуется, и я благодарен президенту Трампу за его лидерство. Мы решительно поддерживаем его усилия, направленные на окончание боевых действий, освобождение заложников и обеспечение немедленной гуманитарной помощи для жителей Газы", - указал глава британского правительства, слова которого приводит его канцелярия.

"Мы призываем все стороны объединиться и вместе работать с администрацией США над финализацией соглашения и его претворением в жизнь. ХАМАС следует сейчас согласиться с планом и положить конец страданиям, сложить оружие и освободить всех оставшихся заложников", - сказал Стармер. Он добавил, что Лондон вместе с партнерами будет работать над достижением "постоянного прекращения огня" в Газе.

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.