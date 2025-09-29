Выполнить контракт планируется к 28 сентября 2033 года

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Пентагон заключил с компанией Raytheon, являющейся дочерним подразделением крупного американского производителя вооружений RTX Corporation, контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном американским военным ведомством.

Как следует из документа, средства выделяются на производство пусковых установок, самих БПЛА, а также радиолокационных станций. В каких именно объемах, не уточняется. Выполнение контракта ожидается к 28 сентября 2033 года.

Упомянутый беспилотник одноразового применения доступен в двух вариантах: для поражения вражеских БПЛА и работы в качестве постановщика помех, средства разведки, наблюдения и целеуказания, ретранслятора связи и нанесения ударов по наземным целям.

Шеф Пентагона Пит Хегсет в августе заявил, что поручил Сухопутным войскам США создать межведомственную рабочую группу по противодействию БПЛА. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает "опередить соперников" в этой сфере.

В начале июня глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных БПЛА. В июле телеканал Fox News сообщил, что Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере. Трамп не раз отмечал, что ВС США изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине.