WSJ: Израиль внес несколько правок в план Трампа по Газе

Основной из них стал вопрос государственности Палестины

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля принимали участие в формировании плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта и внесли несколько правок в итоговый текст документа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, наиболее заметной правкой является вопрос государственности. В тексте плана указывается возможность создания независимого палестинского государства, однако в нем отсутствует упоминание о двухгосударственном решении. Отмечается, что без четкой перспективы решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств вероятность того, что Саудовская Аравия будет финансировать план американского лидера, довольно мала.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".