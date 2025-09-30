Эти регионы были "золушкой" для злой киевской "мачехи", считает экс-депутат Одесского областного совета

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Донбасс и Новороссия всегда были чужими для Украины как государства. Об этом заявил экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в колонке, опубликованной на сайте "ТАСС.ру".

"Когда мы говорим о воссоединении новых регионов с Россией, надо не забывать, что они никогда не были "своими" для украинского государственного проекта. И Донбасс, и русскоговорящий юг Украины оставались все годы украинской "независимости" "золушкой" для злой киевской "мачехи", даже в тот короткий период, когда в президентском кресле сидел выходец из Донецкой области Виктор Янукович. В России мы - свои. И этот факт морального порядка, несомненно, перевешивает для большинства из нас те трудности, которые встретились и еще встретятся на пути интеграции в "большую" Россию", - отметил он.

Политик подчеркнул, что Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям с момента воссоединения с РФ удалось добиться больших результатов в восстановлении инфраструктуры, социальной сфере, экономике, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями.

"Очень важно, что помощь в восстановлении новых областей и республик оказывают не только федеральные власти, но и власти российских регионов. Люди чувствуют эту "горизонтальную" связь с "большой" Родиной. Схема, испробованная в Крыму, была масштабирована на все освобожденные территории, и у городов и поселков Донбасса и Новороссии появились регионы-шефы, чью помощь невозможно переоценить", - добавил Албу.