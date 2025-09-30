Замминистра обороны Украины ранее заявлял о поставках шведских истребителей для страны

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Швеция пока не согласовала поставку истребителей Gripen для ВВС Украины. Об этом сообщила газета Expressen со ссылкой на пресс-службу шведского министерства обороны.

"Никакой новой информации [по вопросу поставок] нет", - отмечается в заявлении МО Швеции.

29 сентября первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о дополнительных поставках истребителей для ВВС страны. Помимо американских самолетов F-16 и французских Mirage, в список вошли шведские JAS 39 Gripen.