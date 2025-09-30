Глава чешского МИД Ян Липавский уточнил, что мера распространяется на расположенные в республике международные аэропорты

ПРАГА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Чехии запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в республике. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"По моей инициативе правительство сегодня запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации", - написал он в X. Глава МИД уточнил, что мера распространяется на расположенные в республике международные аэропорты.