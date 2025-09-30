Глава Пентагона в то же время подчеркнул, что этот подход "не продиктован желанием войны"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готовится к войне, хотя и не хочет ее.

"С этого момента единственной миссией восстановленного Военного министерства станет ведение боев, подготовка к войне и победе", - сказал Хегсет, выступая на встрече с сотнями американских генералов и адмиралов на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

Американский министр в то же время заявил, что этот подход "не продиктован желанием войны". "Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир", - утверждал он.

"Наша первоочередная задача - быть сильными, чтобы предотвратить войну. Президент [США Дональд Трамп] постоянно говорит об этом. Это называется мир через силу", - сказал Хегсет.