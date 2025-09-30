Война из "любви к миру". Заявления Трампа и Пентагона генералам

Президент США Дональд Трамп выступил на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

ТАСС собрал главные заявления американского лидера и военного министра США.

"Заплатят в аду"

Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "Нужно собрать их вместе и покончить с этим", - указал он.

По мнению президента США, урегулирования украинского кризиса можно добиться "только посредством силы". "Если бы мы были слабы, они бы даже не сняли трубку", - утверждал американский президент.

Трамп считает, что урегулирование украинского кризиса позволит "создать нечто великое". Рассуждая о возможности присвоения ему Нобелевской премии мира, президент утверждал, что не хочет ее сам, а рассчитывает, что "ее получит страна". "У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду", - указал он.

ХАМАС перед выбором

Глава Белого дома заявил, что движение ХАМАС должно согласиться на план американских властей по урегулированию конфликта в секторе Газа, иначе оно столкнется с тяжелыми последствиями. Трамп добавил, что предложенный им план может стать решением конфликта на Ближнем Востоке, которое не удавалось найти "на протяжении 3 000 лет".

Ядерная угроза

Президент США утверждает, что распорядился перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности". "Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие", - заявил он.

По его словам, США "на 25 лет опережают Россию и Китай" в развитии технологий производства подводных лодок. Как заявил президент, решение о переброске подводных лодок было принято из-за "упоминания ядерного" оружия. "Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное", - отметил Трамп.

Линкоры могут вернуться

Соединенные Штаты рассматривают возможность возрождения класса линкоров - наиболее крупных боевых кораблей с мощным артиллерийским вооружением для ведения эскадренного боя. "Я смотрю на эти корабли, которые движутся вместе с эсминцами, их ничто не могло остановить", - заявил президент США. Трамп добавил, что не считает данный класс военных кораблей устаревшим, и в числе достоинств линкоров указал, что артиллерийские снаряды, которые являлись для линкоров основным видом боеприпасов, "намного дешевле, чем ракеты".

Военное министерство США в скором времени запустит крупные реформы, которые будут направлены на оптимизацию американских военных закупок и сокращение сроков поставок американского оружия за рубеж. "Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование, и в большом числе случаев это (производство и поставка оружия - прим. ТАСС) занимает слишком много времени", - указал глава Белого дома.

"Мир через силу"