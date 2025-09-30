Иначе движение столкнется с тяжелыми последствиями, заявил американский президент

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС должно согласиться на план американских властей по урегулированию конфликта в секторе Газа, а иначе оно столкнется с тяжелыми последствиями. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

"ХАМАС должен согласиться, иначе им будет очень тяжело", - сказал американский лидер на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано главой Пентагона Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

Трамп добавил, что предложенный им план может стать решением конфликта на Ближнем Востоке, которое не удавалось найти "на протяжении 3 000 лет".

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению боевых действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".