Американский президент не считает данный класс военных кораблей устаревшим

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность возрождения класса линкоров - наиболее крупных боевых кораблей с мощным артиллерийским вооружением для ведения эскадренного боя. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США на базе Корпуса морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния).

"Кстати, возможно, нам стоит задуматься о линкорах, - сказал американский лидер на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано шефом Пентагона Питом Хегсетом. - Я смотрю на эти корабли, которые движутся вместе с эсминцами, их ничто не могло остановить".

Трамп добавил, что не считает данный класс военных кораблей устаревшим, и в числе достоинств линкоров указал, что артиллерийские снаряды, которые являлись для линкоров основным видом боеприпасов, "намного дешевле, чем ракеты". "Я не думаю, что это старая технология, - сказал он. - Мы на самом деле рассматриваем концепцию линкоров".

Самыми крупными линкорами США были корабли типа "Айова" со стандартным водоизмещением порядка 48 тыс. тонн. Линкоры этого типа были сняты с вооружения еще в 90-х годах XX века.