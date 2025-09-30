Американский президент признался, что добиться этого оказалось труднее вопреки его ожиданиям

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в урегулировании украинского кризиса, признав, что добиться этого оказалось труднее, чем он ожидал. Такую позицию глава американской администрации изложил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

"Я думаю, мы покончим с этим. Но этот [конфликт] оказался самым сложным [для урегулирования]", - заявил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Это мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния). Трамп добавил, что США "не тратят деньги" на украинский кризис. "Мы продаем оборудование НАТО, НАТО платит за него и передает его Украине или кому-либо еще. Они его могут оставить себе", - подчеркнул он.

Президент США при этом вновь повторил тезис о том, что он "разочарован в [президенте России Владимире] Путине". По утверждению Трампа, во время российско-американского саммита на Аляске он заявил Путину, что кризис на Украине должен был завершиться в течение недели. "Я сказал ему, что вы плохо смотритесь. Вы четыре года ведете конфликт, который должен был занять неделю. Вы что, бумажный тигр"? - рассказал Трамп якобы детали своей беседы с главой российского государства. По версии Трампа, встреча прошла хорошо, "а затем он [Путин] вернулся и отправил беспилотники на Киев".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что слова Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром", являются лишь проявлением публичной дипломатии. Между тем заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал выпады Трампа в адрес России от 23 сентября как свидетельство того, что президент США "снова попал в альтернативную реальность". Трамп, по выражению Медведева, "выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия".

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью радио РБК, что Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает.