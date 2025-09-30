Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани добавил, что некоторые детали инициативы американского президента требуют прояснения

ТУНИС, 30 сентября. /ТАСС/. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию в секторе Газа обеспечит прекращение огня, однако в нем есть детали, которые требуют прояснения и переговоров. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"План Трампа обеспечивает главную цель - прекращения войны, но в нем есть вопросы, требующие прояснения и переговоров", - сказал он, подчеркнув, что катарские и египетские посредники, передавая документ ХАМАС, "четко дали понять, что главная цель - остановить войну". По словам министра, "вчера были представлены принципы плана, детали и способы реализации которого необходимо обсудить". Он отметил, что в частности уточнения требует "вопрос вывода [израильских] войск".

Глава МИД выразил надежду, что "все конструктивно отнесутся к плану и воспользуются возможностью положить конец войне".

Накануне Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в Газе. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых палестинскими радикалами израильских заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".

Египет и Катар, выполняющие функции посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации палестинского движения план США. ХАМАС пообещал "ответственно изучить предложение".