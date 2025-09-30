Разглашение деталей расследования негативно влияет на проведение следственных и процессуальных действий, пояснила служба безопасности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила, что ограничила доступ к материалам дела об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

"Принято решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном уголовном производстве", - сообщила служба в ответ на запрос издания "Украинская правда". "Разглашение деталей расследования негативно влияет на проведение следственных и процессуальных действий, а также может иметь негативные последствия для безопасности участников уголовного производства", - пояснила СБУ.

Во вторник украинские СМИ обратили внимание на то, что из упомянутого реестра удалены все материалы дела и упоминания о нем.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на майдане Незалежности. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список РФ.