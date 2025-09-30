Израиль заявил о находке в Газе доказательств связи флотилии "Сумуд" с ХАМАС

В МИД еврейского государства отметили отношения палестинского движения с флотилией через "Народную конференцию палестинцев за рубежом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Израильские власти утверждают, что имеют доказательства прямой связи между лидерами гуманитарной флотилии "Сумуд" и радикального палестинского движения ХАМАС. Как заявили в МИД еврейского государства, подтверждающие это документы якобы найдены в секторе Газа, и теперь на основании этого израильская сторона считает, что корабли флотилии "принадлежат ХАМАС".

Копию двух таких документов обнародовала пресс-служба МИД Израиля. "Публикуемые впервые официальные документы ХАМАС, обнаруженные в секторе Газа, доказывают прямую причастность ХАМАС к финансированию и реализации похода флотилии «Сумуд» в Газу", - утверждается в заявлении министерства.

По версии израильской стороны, связь флотилии с ХАМАС прослеживается через организацию "Народная конференция палестинцев за рубежом" (Popular Conference for Palestinians Abroad, PCPA), основанную в 2018 году.

В заявлении израильского МИД она названа "представительским органом ХАМАС за рубежом", который якобы "действует под гражданским прикрытием и отвечает от имени ХАМАС за мобилизацию действий против Израиля, включая насильственные демонстрации, антиизраильские марши и провокации на море". "В то время как ХАМАС в секторе Газа отвечает за происходящее внутри сектора, ХАМАС за рубежом отвечает за деятельность за его пределами, в частности, за организацию PCPA, которая подчиняется ХАМАС и является его крылом. Израиль в 2021 году признал эту организацию террористической, считая ее "подразделением ХАМАС", - говорится в заявлении.

Первый из опубликованных документов - датированное 2021 годом письмо главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании (убит в 2024 году), в котором тот призывает руководство PCPA "к единству". Второй документ - список участников PCPA, в котором упомянуты Захер Бирауи и Саиф Абу Кишк.

По версии израильской стороны, Бирауи является "главой филиала ХАМАС в PCPA в Великобритании, который возглавлял протестные флотилии в сектор Газа в течение последних 15 лет", а Абу Кишк назван "агентом организации в Испании". "Этот документ был найден в укрепленном пункте ХАМАС в секторе Газа и в очередной раз доказывает прямую связь лидеров флотилии с ХАМАС", - утверждают в израильском дипведомстве.

"Помимо того, что Абу Кишк является агентом PCPA, связанным с ХАМАС, он также является генеральным директором Cyber Neptune, испанской подставной фирмы, которой принадлежат десятки кораблей, участвующих во флотилии «Сумуд». Таким образом, эти корабли фактически принадлежат ХАМАС", - полагают в МИД Израиля.

Флотилия "Сумуд"

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) прибыла к берегам Туниса 7 сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду сектора Газа и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь. Флотилия движется к Газе.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД Израиля, активисты все эти предложения отвергли.